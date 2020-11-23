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Схема на протигазах для НГУ: експосадовця Міноборони підозрюють у збитках на понад 2 млн гривень

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній заступник начальника одного з головних військових представництв Міністерства оборони України підозрюється у недбалому ставленні до військової служби під час визначення договірної ціни закупівлі протигазів, що спричинило збитки на суму понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ТУ ДБР у місті Львові завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника начальника одного з головних військових представництв Міністерства оборони України. Він підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що військовому представництву у квітні 2018 року було доручено визначити рівень договірної ціни на військові протигази для військових частин Національної гвардії України за фактичними витратами підприємства-виробника.

"У свою чергу, заступник начальника, виконуючи обов’язки начальника, у листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби під час визначення рівня договірної ціни закупівлі протигазів у межах виконання контрактів державного оборонного замовлення, неналежно перевірив надані підприємством-виробником документи, внаслідок чого ціну на виготовлення протигазів було завищено, а державним інтересам спричинено збитки на загальну суму понад 2 мільйони гривень", - додається у повідомленні.

Під час досудового розслідування збитки державі було відшкодовано у повному обсязі.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, затримано полковника Міноборони, який за хабар у 400 тисяч гривень мав посприяти можливості взяти участь у тендері.

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