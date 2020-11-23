Схема на противогазах для НГУ: экс-чиновника Минобороны подозревают в убытках на более чем 2 млн гривен

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший заместитель начальника одного из главных военных представительств Министерства обороны Украины подозревается в халатном отношении к военной службе при определении договорной цены закупки противогазов, повлекшее ущерб на сумму свыше 2 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ТУ ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из главных военных представительств Министерства обороны Украины. Он подозревается в небрежном отношении военной должностного лица к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что военному представительству в апреле 2018 года было поручено определить уровень договорной цены на военные противогазы для военных частей Национальной гвардии Украины по фактическим затратам предприятия-изготовителя.

"В свою очередь, заместитель начальника, выполняя обязанности начальника, в ноябре 2018 года небрежно отнесся к военной службе при определении уровня договорной цены закупки противогазов в рамках выполнения контрактов государственного оборонного заказа, ненадлежащим образом проверил предоставленные предприятием-производителем документы, в результате чего цены на изготовление противогазов были завышены, а государственным интересам нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов гривен", - добавляется в сообщении.

Во время досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, задержан полковник Минобороны, который за взятку в 400 тысяч гривен должен был помочь возможности принять участие в тендере.

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