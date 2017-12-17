Скелет мамонта купили за півмільйона євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Стародавній скелет шерстистого мамонта продали на аукціоні у французькому Ліоні за 548 тисяч євро, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Зазначається, що це найбільший експонат такого роду, який опинився у приватних руках. 80% скелета - це кістки тварини, що вимерла. Решта експонату - смола, яка забезпечує цілісність експонату.
Кістки стародавньої тварини знайшли у зоні вічної мерзлоти в Сибіру 10 років тому. Вчені виявили на зубах мамонта сліди гниття. Це могло стати однією з причин його смерті: через проблеми з зубами він уже не міг харчуватися.
За словами куратора природознавчих колекцій в Манчестерському музеї Девіда Гелсторпа, знаходити ссавців почали частіше завдяки відтаванню зони вічної мерзлоти
"Сибірська вічна мерзлота швидко тане через зміну клімату. Так що ми знаходимо не лише ці приголомшливі скелети, а й багато інших речей, що збереглися з часу їхньої смерті. Ми знаходимо такі речі, як шерсть, шкіру, м'язи, органи - і навіть їх останній обід", - сказав він.
Нагадаємо, вісім нових об'єктів включені до Списку Всесвітньої спадщини.