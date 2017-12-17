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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 19819 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 7371 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101346 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103271 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103506 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117987 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103714 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106110 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112820 просмотра

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Скелет мамонта купили за полмиллиона евро

Скелет мамонта купили за полмиллиона евро

Киев  •  УНН

 • 13415 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Древний скелет шерстистого мамонта продали на аукционе во французском Лионе за 548 000 евро, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Отмечается, что это самый экспонат такого рода, оказался в частных руках. 80% скелета - это кости животного, вымерла. Остальные экспоната - смола, которая обеспечивает целостность экспоната.

Кости древнего животного нашли в зоне вечной мерзлоты в Сибири 10 лет назад. Ученые обнаружили на зубах мамонта следы гниения. Это могло стать одной из причин его смерти: из-за проблем с зубами он не мог питаться.

По словам куратора естественнонаучных коллекций в Манчестерском музее Дэвида Гелсторпа, находить млекопитающих стали чаще благодаря оттаиванию зоны вечной мерзлоты.

"Сибирская вечная мерзлота быстро тает из-за изменения климата. Так что мы находим не только эти потрясающие скелеты, но и много других вещей, сохранившихся со времени их смерти. Мы находим такие вещи, как шерсть, кожу, мышцы, органы - и даже их последний обед", - сказал он.

Напомним, восемь новых объектов включены в Список Всемирного наследия.

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