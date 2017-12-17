Скелет мамонта купили за полмиллиона евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Древний скелет шерстистого мамонта продали на аукционе во французском Лионе за 548 000 евро, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Отмечается, что это самый экспонат такого рода, оказался в частных руках. 80% скелета - это кости животного, вымерла. Остальные экспоната - смола, которая обеспечивает целостность экспоната.
Кости древнего животного нашли в зоне вечной мерзлоты в Сибири 10 лет назад. Ученые обнаружили на зубах мамонта следы гниения. Это могло стать одной из причин его смерти: из-за проблем с зубами он не мог питаться.
По словам куратора естественнонаучных коллекций в Манчестерском музее Дэвида Гелсторпа, находить млекопитающих стали чаще благодаря оттаиванию зоны вечной мерзлоты.
"Сибирская вечная мерзлота быстро тает из-за изменения климата. Так что мы находим не только эти потрясающие скелеты, но и много других вещей, сохранившихся со времени их смерти. Мы находим такие вещи, как шерсть, кожу, мышцы, органы - и даже их последний обед", - сказал он.
Напомним, восемь новых объектов включены в Список Всемирного наследия.