Скелет мамонта купили за полмиллиона евро

Отмечается, что это самый экспонат такого рода, оказался в частных руках. 80% скелета - это кости животного, вымерла. Остальные экспоната - смола, которая обеспечивает целостность экспоната.

Кости древнего животного нашли в зоне вечной мерзлоты в Сибири 10 лет назад. Ученые обнаружили на зубах мамонта следы гниения. Это могло стать одной из причин его смерти: из-за проблем с зубами он не мог питаться.

По словам куратора естественнонаучных коллекций в Манчестерском музее Дэвида Гелсторпа, находить млекопитающих стали чаще благодаря оттаиванию зоны вечной мерзлоты.

"Сибирская вечная мерзлота быстро тает из-за изменения климата. Так что мы находим не только эти потрясающие скелеты, но и много других вещей, сохранившихся со времени их смерти. Мы находим такие вещи, как шерсть, кожу, мышцы, органы - и даже их последний обед", - сказал он.

Напомним, восемь новых объектов включены в Список Всемирного наследия.