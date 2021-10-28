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"Скажу, коли 200 буде": у мережі з'явилося відео з телефону пасажирів Infiniti "за хвилини до ДТП"

Київ • УНН

 • 41099 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У мережі з'явилося відео, зняте пасажирами Infiniti у Харкові за хвилини до смертельної ДТП. На відео Микола Харківський – головний підозрюваний в аварії – розганявся на авто до 200 км/год, пише УНН.

"Скажу, коли 200 буде": у мережі з'явилося відео з телефону пасажирів Infiniti "за хвилини до ДТП"

Деталі

На відео можна побачити, як автомобіль їде на червоне світло світлофора, під 200 км/год, а також мало не збив людину.

У кадрі водій каже фразу: "Зараз, я скажу, коли 200 буде", після чого машина починає стрімко розганятися.

Після цього водій говорить про подолання позначки в 180 км/год та наближення до "червоного" світлофора.

На іншій частині відео можна побачити, що авто, яке мчить практично порожньою дорогою, ледь не влітає в іншу машину. Потім він каже: "Ми їхали десь 160... А, 200 ми їхали".

Розмова супроводжується нецензурною лексикою.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-и років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.

27 жовтня 16-річному водієві Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.

28 жовтня суд обирає запобіжний захід підозрюваному у скоєнні ДТП.

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