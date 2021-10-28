16-летнему водителю Infiniti, совершившему смертельное ДТП в Харькове, сегодня изберут меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. 16-летний водитель автомобиля Infiniti после смертельного ДТП на проспекте Гагарина находится в изоляторе временного содержания. Сегодня суд будет выбирать ему меру пресечения, информируют УНН в МВД.
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Начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников рассказал, что автомобиль Infiniti зарегистрирован на мать водителя, который сел за руль незаконно без прав.
В сентябре 16-летнего подростка останавливали и штрафовали за отсутствие водительских прав, рассказала начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак.
“Водитель действительно привлекался к уголовной ответственности. Есть приговор Краснозаводского суда Харькова, он приговорен к двум годам лишения свободы с условным отбыванием наказания на один год. Его осудили за умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести», - рассказал начальник отдела Следственного управления полиции.
Ходатайство об избрании меры пресечения 16-летнему водителю будет рассматривать Киевский районный суд Харькова сегодня, 28 октября.
Напомним
26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Infiniti", двигавшегося на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте.
Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.
16-летнему водителю Infiniti, задержанному в результате смертельной автоаварии в Харькове 27 октября объявили подозрение .