16-річному водієві Infiniti, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, сьогодні оберуть запобіжний захід

Деталі

Начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков розповів, що автомобіль Infiniti зареєстрований на матір водія, який сів за кермо незаконно — без прав.

У вересні 16-річного підлітка зупиняли та штрафували за відсутність водійських прав, розповіла начальниця Управління патрульної поліції Альона Стрижак.

“Водій, дійсно, притягувався до кримінальної відповідальності. Є вирок Червонозаводського суду Харкова, він засуджений до двох років позбавлення волі з умовним відбуванням покарання на один рік. Його засудили за умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості”, — розповів начальник відділу Слідчого управління поліції.

Клопотання про обрання запобіжного заходу 16-річному водію розглядатиме Київський районний суд Харкова сьогодні, 28 жовтня.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.

16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові 27 жовтня оголосили підозру.