"Скажу, когда 200 будет": в сети появились видео с телефона пассажиров Infiniti "за минуты до ДТП"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В сети появилось видео, снятое пассажирами Infiniti в Харькове за минуты до смертельного ДТП. На видео Николай Харьковский - главный подозреваемый в аварии - разгонялся на авто до 200 км/час, пишет УНН.
Детали
На видео можно увидеть, как автомобиль едет на красный свет светофора, под 200 км/час, а также чуть не сбил человека.
В кадре водитель говорит фразу: "Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - после чего машина начинает стремительно разгоняться.
После этого водитель говорит о преодолении отметки в 180 км/ч и приближении к "красному" светофору.
На другой части видео можно увидеть, что авто, которое несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другую машину. После он говорит: "Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали".
Разговор сопровождается нецензурной лексикой.
Напомним
26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.
27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за свершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.
28 октября суд избирает меру пресечения подозреваемому в совершении ДТП.