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"Скажу, когда 200 будет": в сети появились видео с телефона пассажиров Infiniti "за минуты до ДТП"

Киев • УНН

 • 41099 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В сети появилось видео, снятое пассажирами Infiniti в Харькове за минуты до смертельного ДТП. На видео Николай Харьковский - главный подозреваемый в аварии - разгонялся на авто до 200 км/час, пишет УНН.

"Скажу, когда 200 будет": в сети появились видео с телефона пассажиров Infiniti "за минуты до ДТП"

Детали

На видео можно увидеть, как автомобиль едет на красный свет светофора, под 200 км/час, а также чуть не сбил человека. 

В кадре водитель говорит фразу: "Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - после чего машина начинает стремительно разгоняться.

После этого водитель говорит о преодолении отметки в 180 км/ч и приближении к "красному" светофору.

На другой части видео можно увидеть, что авто, которое несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другую машину. После он говорит: "Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали".

Разговор сопровождается нецензурной лексикой.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за свершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.

28 октября суд избирает меру пресечения подозреваемому в совершении ДТП.

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