Скасування відшкодування ПДВ зерновикам дозволить вдвічі скоротити дефіцит Пенсійного фонду - експерт

Вона зазначила, що з початку року на відшкодування ПДВ витрачено понад 77 млрд грн бюджетних коштів.

"З початку року ПДВ вже "витягнуло" 77 млрд грн. Це дуже великі кошти. 77 млрд грн. - це половина оборонного бюджету нашої країни. Більше того, сума у 77 млрд грн дорівнює половині дефіциту Пенсійного фонду України. А отже, скасування ПДВ, як мінімум, на половину може покрити дефіцит ПФУ", - зазначила вона.

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Решмедилова додала, що механізм відшкодування ПДВ в Україні дискредитований.

"В існуючому вигляді ПДВ в Україні є дискредитованим. Якби він вчасно відшкодовувався і спрямовувався на потреби держави - питань би не виникало. А відтак - куди ці гроші направляються?", - сказала вона.

Повернення ПДВ збагачує виключно олігархів, додала експерт.

“На відшкодуванні ПДВ в багатьох моментах наживаються серйозні гравці. Промислові, олігархічні групи - саме їх інтереси співпадають у цьому механізмі. І саме вони його спотворили у багатьох моментах. Я дивилась по ситуації із "Кернелом", який ходить поруч із мільярдером В. Хомутинніком. От вони для себе знаходять таке відшкодування там, де інші його не мають", - зазначила Решмедилова.

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Нагадаємо, найбільшим одержувачем бюджетних грошей серед агропідприємств країни виявився "Кернел", співвласником якого виступає народний депутат, колишній голова Податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік. Тільки за 11 місяців цього року компанія отримала 8,5 млрд грн, при тому що має чистий прибуток на рівні близько 5 млрд грн.

Примітно, що самі реєстри по поверненню ПДВ були пролобійовані В.Хомутинніком та його парламентською групою "Відродження" ще в 2015 році, коли нардеп і придбав 5% компанії "Кернел". У Transparency International (TI) вважають, що В.Хомутиннік має конфлікт інтересів, поєднуючи політичну діяльність з бізнесом, і таких даних достатньо для початку розслідування з боку НАБУ і НАЗК.

Раніше УНН повідомляв, що на сайті Верховної Ради з’явився законопроект, який скасовує повернення ПДВ експортерам зерна. За словами автора ініціативи О.Дмитренка, цей крок дозволить стабілізувати продуктові ціни на внутрішньому ринку, а також перенаправити вивільнені кошти на соціальні потреби. Водночас, він не виключає що лобісти “Кернел” та “Нібулон”, як головні отримувачі ПДВ, перешкоджатимуть його ухваленню.