Отмена возмещения НДС зерновикам позволит вдвое сократить дефицит Пенсионного фонда - эксперт

Она отметила, что с начала года на возмещение НДС потрачено более 77 млрд грн бюджетных средств.

"С начала года НДС уже "вытянул" 77 млрд грн. Это очень большие средства. 77 млрд грн - это половина оборонного бюджета нашей страны. Более того, сумма в 77 млрд грн равна половине дефицита Пенсионного фонда Украины. Следовательно, отмена НДС как минимум на половину может покрыть дефицит ПФУ", - отметила она.

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Решмедилова добавила, что механизм возмещения НДС в Украине дискредитирован.

"В существующем виде НДС в Украине является дискредитированным. Если бы он вовремя возмещался и направлялся на нужды государства - вопросов бы не возникало. А значит - куда эти деньги направляются?", - сказала она.

Возврат НДС обогащает исключительно олигархов, добавила эксперт.

"На возмещении НДС во многих моментах наживаются серьезные игроки. Промышленные, олигархические группы - именно их интересы совпадают в этом механизме. И именно они его исказили во многих моментах. Я смотрела по ситуации с "Кернел", который ходит рядом с миллиардером Хомутынник. Вот они для себя находят такое возмещение там, где другие его не имеют", - отметила Решмедилова.

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Напомним, крупнейшим получателем бюджетных денег среди агропредприятий страны оказался "Кернел", совладельцем которого выступает народный депутат, бывший председатель Налогового комитета ВР Виталий Хомутынник. Только за 11 месяцев этого года компания получила 8,5 млрд грн, при том что имеет чистую прибыль на уровне около 5 млрд грн.

Примечательно, что сами реестры по возврату НДС были пролоббированы Хомутынник и его парламентской группой "Возрождение" еще в 2015 году, когда нардеп и приобрел 5% компании "Кернел". В Transparency International (TI) считают, что Хомутынник имеет конфликт интересов, сочетая политическую деятельность с бизнесом, и таких данных достаточно для начала расследования со стороны НАБУ и НАПК.

Ранее сообщал, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который отменяет возврат НДС экспортерам зерна. По словам автора инициативы А.Дмитренко, этот шаг позволит стабилизировать продуктовые цены на внутреннем рынке, а также перенаправить освободившиеся средства на социальные нужды. В то же время, он не исключает, что лоббисты "Кернел" и "Нибулон", как главные получатели НДС, препятствовать его принятию.