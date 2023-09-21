"Скарбничка здоров'я": за підтримки "МХП-Громаді" лікарі Охматдиту обстежать дітей на Черкащині

Деталі

Медогляди проводитимуться 28-29 вересня.

До медичного огляду дитячого населення залучені наступні спеціалісти клініки «ОХМАТДИТ»: педіатр, алерголог, невропатолог, офтальмолог, гастроентеролог, ендокринолог, отоларинголог, гінеколог, ортопед, лікар хірург-уролог, психолог.

Аби отримати детальну інформацію або ж записати дитину на медичний огляд, потрібно звернутися до сімейного лікаря, або за телефоном 0800-218-424.

Нагадаємо, з початку лютого цього року команда дитячих спеціалістів від лора й офтальмолога до ортопеда й алерголога здійснюють виїздні консультації в різних областях України.

Під час виїздів спеціалісти використовують гематологічний, біохімічний та аналізатор електролітів, придбані БФ «МХП-Громаді». Обладнання дозволяє максимально швидко здати і отримати результати аналізів.

«Ми з партнерами маємо намір продовжувати цей проєкт і надалі, бо саме зараз важливо іти на випередження: не дати наслідкам війни негативно вплинути на здоров'я наших дітей. Для цього маємо вчасно помітити найменші ознаки патологій, зупинити їхній розвиток і здійснити профілактику», - коментують в «МХП-Громаді».

Довідка

«МХП-Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.