"Копилка здоровья": при поддержке "МХП-Громаде" врачи Охматдета обследуют детей в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. На следующей неделе специалисты столичного «Охматдета» при поддержке благотворительного фонда «МХП-Громаде» проведут акцию медицинских осмотров детского населения с хроническими заболеваниями на базе Каневской амбулатории общей практики-семейной медицины, передает УНН.
Детали
Медосмотры будут проводиться 28-29 сентября.
К медицинскому осмотру детского населения привлечены следующие специалисты клиники «ОХМАТДЕТ»: педиатр, аллерголог, невропатолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, отоларинголог, гинеколог, ортопед, врач хирург-уролог, психолог.
Чтобы получить подробную информацию или записать ребенка на медицинский осмотр, нужно обратиться к семейному врачу, или по телефону 0800-218-424.
Напомним, с начала февраля этого года команда детских специалистов от лора и офтальмолога до ортопеда и аллерголога осуществляют выездные консультации в разных областях Украины.
Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ «МХП-Громаде». Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.
«Мы с партнерами намерены продолжать этот проект и в дальнейшем, потому что именно сейчас важно идти на опережение: не дать последствиям войны негативно повлиять на здоровье наших детей. Для этого должны вовремя заметить малейшие признаки патологий, остановить их развитие и осуществить профилактику», - комментируют в «МХП-Громаде».
Справка
«МХП-Громаде» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.