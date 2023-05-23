“Скарбничка здоров’я”: як лікарі “Охматдиту” обстежили маленьких ладижинців на Вінниччині

Деталі

За словами Лесі Турчинської, регіонального менеджера БФ “МХП-Громаді”, наразі одним з основних напрямків роботи благодійного фонду є напрям громадського здоров’я.

“Зараз, в умовах війни, ми намагаємося надати якомога більше підтримки українським родинам, дітям і особливо тим, хто на період війни був змушений залишити свої рідні домівки. Хочемо подякувати за підтримку нашим партнерам - БФ Юлії Коломієць «Ладижин - наш дім» та Ладижинській територіальній громаді, а також вмотивованим лікарям за гарну працю”, - наголосила вона.

Цього разу до Ладижина приїхало 34 спеціалісти за 15-ма напрямками, огляд діток організували у школі. Лікарі розповідають, що на фоні стресів і війни у дітей на перше місце виходить патологія кишково-шлункового тракту, тобто так звані психосоматичні хвороби, які пов’язані з хронічним стресом, змінами умов життя, харчуванням. Також поширеними є алергологічні хвороби та хвороби сечовивідних шляхів.

“Через те, що у нас велика кількість дітей для огляду, то для більш раціонального використання робочого часу і доступності медичної допомоги, ми вибираємо школи (...) Ми їздимо зі своїм старлінком, тому завжди незалежні від того чи є Інтернет чи немає, ми готові до будь-яких умов”, - розповіла Ольга Мєдвєдева, завідувачка педіатричним відділенням №1 лікарні “Охматдит”.

Батьки кажуть, така ініціатива унікальна, оскільки не потрібно їхати до Києва - фахову допомогу від кращих лікарів можна отримати у рідному місті.

“Ми видаємо консультативне заключення обстеження день в день. Завдяки тому, що нам допомогли з закупівлею нашого гематологічного аналізатора і обладнання, ми робимо тут же аналізи крові і сечі, та протягом години-півтори отримуємо результати і можемо зразу призначити лікування”, - резюмувала лікарка.

Раніше

Медики “Охматдиту” приїздили до Ладижина в лютому. Тоді за один приймальний день вдалося оглянути від 200 до 300 дітей.

Нагадаємо

На початку травня за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!”.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.