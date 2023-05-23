"Копилка здоровья": как врачи "Охматдета" обследовали маленьких ладыжинцев в Винницкой области

ukru
13 марта, 19:26 • 46528 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104117 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107330 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107525 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101559 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94654 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110188 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131344 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170997 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202134 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 40393 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 35440 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21205 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 44482 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 23105 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170996 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202134 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143955 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150476 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186967 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65154 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103609 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120626 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156327 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163203 просмотра
Актуальное
"Копилка здоровья": как врачи "Охматдета" обследовали маленьких ладыжинцев в Винницкой области

"Копилка здоровья": как врачи "Охматдета" обследовали маленьких ладыжинцев в Винницкой области

Киев • УНН

 • 589450 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. При поддержке благотворительного фонда «МХП-Громаде» в рамках проекта «Копилка здоровья» в Ладыжин, что в Винницкой области, приехала целая бригада лучших врачей из «Охматдета». Это уже четвертый визит в Ладыжинскую территориальную громаду. За это время консультации получили почти 1000 маленьких ладыжинцев, из которых 50 - дети из временно перемещенных семей, передает УНН.

Детали

По словам Леси Турчинской, регионального менеджера БФ “МХП-Громаде”, сейчас одним из основных направлений работы благотворительного фонда является направление общественного здоровья.

“Сейчас, в условиях войны, мы стараемся оказать как можно больше поддержки украинским семьям, детям и особенно тем, кто на период войны был вынужден покинуть свои родные дома. Хотим поблагодарить за поддержку наших партнеров - БФ Юлии Коломиец «Ладыжин - наш дом» и Ладыжинскую территориальную громаду, а также мотивированных врачей за хорошую работу”, - подчеркнула она.

На этот раз в Ладыжин приехало 34 специалиста по 15-ти направлениям, осмотр детей организовали в школе. Врачи рассказывают, что на фоне стрессов и войны у детей на первое место выходит патология желудочно-кишечного тракта, то есть так называемые психосоматические болезни, которые связаны с хроническим стрессом, изменениями условий жизни, питанием. Также распространены аллергологические болезни и болезни мочевыводящих путей.

“Так как у нас большое количество детей для осмотра, то для более рационального использования рабочего времени и доступности медицинской помощи, мы выбираем школы. (...) Мы ездим со своим старлинком, поэтому всегда независимы от того, есть Интернет или нет, мы готовы к любым условиям”, - рассказала Ольга Медведева, заведующая педиатрическим отделением №1 больницы “Охматдет”.

Родители говорят, такая инициатива уникальна, поскольку не нужно ехать в Киев - профессиональную помощь от лучших врачей можно получить в родном городе.

“Мы выдаем консультативное заключение обследования день в день. Благодаря тому, что нам помогли с закупкой нашего гематологического анализатора и оборудования, мы делаем здесь же анализы крови и мочи, и в течение часа-полтора получаем результаты и можем сразу назначить лечение”, - резюмировала врач.

Ранее

Медики “Охматдета” приезжали в Ладыжин в феврале. Тогда за один приемный день удалось осмотреть от 200 до 300 детей.

Напомним

В начале мая по инициативе “МХП-Громаде” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!”.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы