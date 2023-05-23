"Копилка здоровья": как врачи "Охматдета" обследовали маленьких ладыжинцев в Винницкой области

Детали

По словам Леси Турчинской, регионального менеджера БФ “МХП-Громаде”, сейчас одним из основных направлений работы благотворительного фонда является направление общественного здоровья.

“Сейчас, в условиях войны, мы стараемся оказать как можно больше поддержки украинским семьям, детям и особенно тем, кто на период войны был вынужден покинуть свои родные дома. Хотим поблагодарить за поддержку наших партнеров - БФ Юлии Коломиец «Ладыжин - наш дом» и Ладыжинскую территориальную громаду, а также мотивированных врачей за хорошую работу”, - подчеркнула она.

На этот раз в Ладыжин приехало 34 специалиста по 15-ти направлениям, осмотр детей организовали в школе. Врачи рассказывают, что на фоне стрессов и войны у детей на первое место выходит патология желудочно-кишечного тракта, то есть так называемые психосоматические болезни, которые связаны с хроническим стрессом, изменениями условий жизни, питанием. Также распространены аллергологические болезни и болезни мочевыводящих путей.

“Так как у нас большое количество детей для осмотра, то для более рационального использования рабочего времени и доступности медицинской помощи, мы выбираем школы. (...) Мы ездим со своим старлинком, поэтому всегда независимы от того, есть Интернет или нет, мы готовы к любым условиям”, - рассказала Ольга Медведева, заведующая педиатрическим отделением №1 больницы “Охматдет”.

Родители говорят, такая инициатива уникальна, поскольку не нужно ехать в Киев - профессиональную помощь от лучших врачей можно получить в родном городе.

“Мы выдаем консультативное заключение обследования день в день. Благодаря тому, что нам помогли с закупкой нашего гематологического анализатора и оборудования, мы делаем здесь же анализы крови и мочи, и в течение часа-полтора получаем результаты и можем сразу назначить лечение”, - резюмировала врач.

Ранее

Медики “Охматдета” приезжали в Ладыжин в феврале. Тогда за один приемный день удалось осмотреть от 200 до 300 детей.

Напомним

В начале мая по инициативе “МХП-Громаде” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!”.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.