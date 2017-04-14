Скандинавські країни є лідерами у сфері захисту навколишнього середовища
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Скандинавські країни, а серед них Норвегія та Швеція, є світовими лідерами у сфері захисту навколишнього середовища. Про це йдеться у науковій доповіді кафедри міжнародних відносин Острозької академії "Екологічні ініціативи Норвегії та Швеції у рамках міжнародних регіональних організацій", передає УНН.
Так, у ХХІ столітті, в час, коли багато країн керуються політикою максимального використання ресурсів задля збагачення власної економіки, країни Скандинавського півострову на власному прикладі доводять, що запровадження екологічних технологій та формування відповідної законодавчої бази може створити сприятливі умови для розвитку держави, як світового лідера.
"Саме завдяки доробку держав у сфері захисту навколишнього середовища, Скандинавія асоціюється із “зеленою” та екологічною частиною не лише Європи, а й світу", - йдеться у тексті доповіді.
Як раніше повідомляв УНН, у передмісті столиці європейська будівельна компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia. Комплекс будують за скандинавською філософією та принципом "місто в місті". У скандинавському містечку максимально дотримано всіх критеріїв ідеального життя.
Нагадаємо, за європейськими рекомендаціями, житло повинно бути малоповерховим і розташоване біля парку з озером.
Проект ЖК Scandia, окрім парку з озером, передбачає масштабну громадську зону з велосипедними доріжками, місцями для барбекю, амфітеатром для концертів, дитячими та спортивними майданчиками, а також магазинами, ресторанами і спортклубами.