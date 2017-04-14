Скандинавские страны являются лидерами в сфере защиты окружающей среды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69079 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109006 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166987 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122531 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120256 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107341 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103794 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157877 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандинавские страны являются лидерами в сфере защиты окружающей среды

Скандинавские страны являются лидерами в сфере защиты окружающей среды

Киев  •  УНН

 • 27314 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Скандинавские страны, а среди них Норвегия и Швеция, являются мировыми лидерами в сфере защиты окружающей среды. Об этом говорится в научном докладе кафедры международных отношений Острожской академии "Экологические инициативы Норвегии и Швеции в рамках международных региональных организаций", передает УНН.

Так, в XXI веке, в то время, когда многие страны руководствуются политикой максимального использования ресурсов для обогащения собственной экономики, страны Скандинавского полуострова на собственном примере доказывают, что введение экологических технологий и формирования соответствующей законодательной базы может создать благоприятные условия для развития государства, как мирового лидера.

"Именно благодаря доработку государств в сфере защиты окружающей среды, Скандинавия ассоциируется с "зеленой" и экологической частью не только Европы, но и мира", - говорится в тексте доклада.

Как ранее сообщал УНН, в пригороде столицы европейская строительная компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Комплекс строится по скандинавской философией и принципу "город в городе". В скандинавском городке максимально соблюдены все критериев идеальной жизни.

Напомним, по европейским рекомендациям, жилье должно быть малоэтажным и расположен возле парка с озером.

Проект ЖК Scandia, кроме парка с озером, предусматривает масштабную общественную зону с велосипедными дорожками, местами для барбекю, амфитеатром для концертов, детскими и спортивными площадками, а также магазинами, ресторанами и спортклубами.

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