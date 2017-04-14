Скандинавские страны являются лидерами в сфере защиты окружающей среды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Скандинавские страны, а среди них Норвегия и Швеция, являются мировыми лидерами в сфере защиты окружающей среды. Об этом говорится в научном докладе кафедры международных отношений Острожской академии "Экологические инициативы Норвегии и Швеции в рамках международных региональных организаций", передает УНН.
Так, в XXI веке, в то время, когда многие страны руководствуются политикой максимального использования ресурсов для обогащения собственной экономики, страны Скандинавского полуострова на собственном примере доказывают, что введение экологических технологий и формирования соответствующей законодательной базы может создать благоприятные условия для развития государства, как мирового лидера.
"Именно благодаря доработку государств в сфере защиты окружающей среды, Скандинавия ассоциируется с "зеленой" и экологической частью не только Европы, но и мира", - говорится в тексте доклада.
Как ранее сообщал УНН, в пригороде столицы европейская строительная компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Комплекс строится по скандинавской философией и принципу "город в городе". В скандинавском городке максимально соблюдены все критериев идеальной жизни.
Напомним, по европейским рекомендациям, жилье должно быть малоэтажным и расположен возле парка с озером.
Проект ЖК Scandia, кроме парка с озером, предусматривает масштабную общественную зону с велосипедными дорожками, местами для барбекю, амфитеатром для концертов, детскими и спортивными площадками, а также магазинами, ресторанами и спортклубами.