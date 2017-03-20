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27 березня, 15:10 • 157643 перегляди

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Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

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27 березня, 11:15 • 117970 перегляди

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27 березня, 08:19 • 137467 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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Скандинавські країни визнані найщасливішими в світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Норвегія визнана країною з найщасливішим населенням світу. Такі дані відображені у Світовій доповіді щастя, підготовленій на замовлення ООН, повідомляє УНН.

На другому місці за ступенем щастя - Данія, далі йдуть Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Швеція. Німеччина займає 16-е місце, Великобританія - 19-е, Франція - 31-е. Замикають рейтинг Руанда, Сирія, Танзанія, Бурунді, на останньому місці стоїть Центральноафриканська Республіка.

Україна знаходиться на 132 місці після Гани, і перед Угандою.

Нагадаємо, в передмісті столиці незабаром з'явиться скандинавське містечко. Європейська компанія виконує генпідряд на будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК Scandia. Житловий комплекс зводиться за скандинавською філософією, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.

Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого будуть знаходиться близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк з озером та багато іншого.

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