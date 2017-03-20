Скандинавские страны признаны самыми счастливыми в мире

На втором месте по степени счастья - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания - 19-е, Франция - 31-ое. Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.

Украина находится на 132 месте после Ганы, и перед Угандой.

Напомним, в пригороде столицы скоро появится скандинавский городок. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia. Жилой комплекс возводится учитывая скандинавскую философию, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.