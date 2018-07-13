Скандальне будівництво на Хмельницького: за майже два роки слідства прокуратура Криму так і не допитала Суркіса
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі розслідує кримінальне провадження за фактами шахрайства службових осіб низки підприємств корпорації "УкрРосБуд", а також зловживання службовим становищем посадовими особами ДАБІ України. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Мова, зокрема, про кримінальне провадження № 42016010000000240 від 8 листопада 2016 року, процесуальне керівництво в якому здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.
Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи низки підприємств корпорації "УкрРосБуд" з метою заволодіння чужим майном шляхом обману уклали договори інвестування будівництва на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України з фізичними і юридичними особами, заволодівши їх грошовими коштами.
За даними з реєстру судових рішень, будівництво об'єктів завершене не було, об'єкти вводилися у експлуатацію з чисельними порушеннями. Також, окремі об'єкти передавалися в іпотеку перед фінансовими установами з метою отримання кредитних коштів без мети їх повернення під забезпечення, свідчать дані досудового розслідування.
"Службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб корпорації "УкрРосБуд", погодили документи на введення в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва з чисельними порушеннями, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам окремих громадян, зокрема, житлового комплексу за адресою м. Київ: вул. Б. Хмельницького, 58-А", - йдеться в Ухвалі Приморського суду.
Серед юридичних осіб, яких слідчі підозрюють у заволодінні чужим майном (коштами інвесторів будівництва) шляхом обману, вказано ПП "Компанія "Форвард" (30150597). Ця фірма зареєстрована у Києві та належить Ігорю Суркісу, про що свідчать дані з Реєстру юридичних осіб Мінюсту.
Однак, за тривалий час слідства, Ігор Суркіс так і не був навіть допитаний в рамках вказаного кримінального провадження.
"У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні Суркіс не допитувався, про підозру йому не повідомлялося", - повідомили у Прокуратурі Криму.
Також, як зауважили у прес-службі прокуратури Криму, Суркіс до цього часу не має ніякого процесуального статусу у справі.
Нагадаємо, нещодавно, суд зобов'язав банк Суркісів і "Чернігівобленерго" сплатити борги "Нафтогазу".