Скандальное строительство на Хмельницкого: за почти два года следствия прокуратура Крыма так и не допросила Суркиса

Речь, в частности, об уголовном производстве № 42016010000000240 от 8 ноября 2016 года, процессуальное руководство в котором осуществляет Прокуратура Автономной Республики Крым.

Во время досудебного расследования было установлено, что должностные лица ряда предприятий корпорации "УкрРосБуд" с целью завладения чужим имуществом путем обмана заключили договоры инвестирования строительства на территории Автономной Республики Крым и других регионов Украины с физическими и юридическими лицами, завладев их денежными средствами.

По данным из реестра судебных решений, строительство объектов завершено не было, объекты вводились в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Также, отдельные объекты передавались в ипотеку перед финансовыми учреждениями с целью получения кредитных средств без цели их возвращения под обеспечение, свидетельствуют данные предварительного расследования.

"Должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, злоупотребляя своим служебным положением в интересах субъектов хозяйственной деятельности и физических лиц корпорации "УкрРосБуд", согласовали документы на ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства с многочисленными нарушениями, чем вызвано тяжкие последствия в виде нанесения существенного вреда охраняемым законом правам отдельных граждан, в частности, жилого комплекса по адресу г. Киев: ул. Б.Хмельницкого, 58-А", - говорится в Постановлении Приморского суда.

Среди юридических лиц, которых следователи подозревают в завладении чужим имуществом (денежными средствами инвесторов строительства) путем обмана, указано ЧП "Компания "Форвард" (30150597). Эта фирма зарегистрирована в Киеве и принадлежит Игорю Суркису, о чем свидетельствуют данные из Реестра юридических лиц Минюста.

Но за долгое время следствия, Игорь Суркис так и не был даже допрошен в рамках указанного уголовного производства.

"В ходе досудебного расследования в этом уголовном производстве Суркис не был допрошен, о подозрении ему не сообщалось", - сообщили в прокуратуре Крыма.

Также, как отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма, Суркис до сих пор не имеет никакого процессуального статуса по делу.

Напомним, недавно суд обязал банк Суркисов и "Черниговоблэнерго" оплатить долги "Нафтогаза".