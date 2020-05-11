Скандальна фармкомпанія "покинула" ринок публічних торгів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Підозрювана у заволодінні бюджетних коштів фармкомпанія "Амаркорд" фактично покинула ринок публічних закупівель. Про це свідчать останні за її участі тендери на платформі Prozorro, передає УНН.
Попри намагання втиснутися в закупівлю шляхом оскарження умов - переможцем тендерів їй стати все ж не вдалося.
Зокрема, "Амаркорд" претендував у березні на 3 млн грн коштів ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". Але скаргу фармкомпанії відхилили.
"Амаркорду" стали відмовляти навіть ті медзаклади, які ще з початку року продовжували закуповувати у неї товари попри кримінальне переслідування. Мова, зокрема, про "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології", який двічі встиг віддати гроші "Амаркорду" у січні-лютому 2020 року.
Відмовила "Амаркорду" і "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради" в сумі 1,8 млн грн.
Нагадаємо, “Амаркорд” було викрито на штучному завищенні цін на тендерах. Українська фармкомпанія підробляла інвойси свого партнера — відомої американської компанії Boston Scientific і в такий спосіб заробляла на українському бюджеті. Упродовж 5 років заробіток компанії становив близько 200 млн грн, що майже вдвічі перевищує реальну вартість поставленої нею продукції. При цьому DOZORRO попереджало про ризики співпраці з фармкомпанією “Амаркорд”.
Про те, як довгі роки “Амаркорд” вдавалося вводити в оману американську Boston Scientific і заробляти надприбутки на бюджетних тендерах, читайте тут.
“Амаркорд”, нагадаємо, належить родичам колишнього голови Верховної Ради Олександра Мороза.