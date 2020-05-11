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Скандальна фармкомпанія "покинула" ринок публічних торгів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Підозрювана у заволодінні бюджетних коштів фармкомпанія "Амаркорд" фактично покинула ринок публічних закупівель. Про це свідчать останні за її участі тендери на платформі Prozorro, передає УНН.

Скандальна фармкомпанія "покинула" ринок публічних торгів

Попри намагання втиснутися в закупівлю шляхом оскарження умов - переможцем тендерів їй стати все ж не вдалося.

Зокрема, "Амаркорд" претендував у березні на 3 млн грн коштів ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". Але скаргу фармкомпанії відхилили.

"Амаркорду" стали відмовляти навіть ті медзаклади, які ще з початку року продовжували закуповувати у неї товари попри кримінальне переслідування. Мова, зокрема, про "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології", який двічі встиг віддати гроші "Амаркорду" у січні-лютому 2020 року.

Відмовила "Амаркорду" і "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради" в сумі 1,8 млн грн.

Нагадаємо, “Амаркорд” було викрито на штучному завищенні цін на тендерах. Українська фармкомпанія підробляла інвойси свого партнера — відомої американської компанії Boston Scientific і в такий спосіб заробляла на українському бюджеті. Упродовж 5 років заробіток компанії становив близько 200 млн грн, що майже вдвічі перевищує реальну вартість поставленої нею продукції. При цьому DOZORRO попереджало про ризики співпраці з фармкомпанією “Амаркорд”.

Про те, як довгі роки “Амаркорд” вдавалося вводити в оману американську Boston Scientific і заробляти надприбутки на бюджетних тендерах, читайте тут.

“Амаркорд”, нагадаємо, належить родичам колишнього голови Верховної Ради Олександра Мороза.

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