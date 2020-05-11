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Скандальная фармкомпания "покинула" рынок публичных торгов

Киев • УНН

 • 19355 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Подозреваемая в завладении бюджетных средств фармкомпания "Амаркорд" фактически покинула рынок публичных закупок. Об этом свидетельствуют последние с ее участием тендеры на платформе Prozorro, передает УНН.

Скандальная фармкомпания "покинула" рынок публичных торгов

Несмотря на попытки втиснуться в закупку путем обжалования условий - победителем тендеров ей стать все же не удалось.

В частности, "Амаркорд" претендовал в марте на 3 млн грн средств ГУ "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины". Но жалобу фармкомпании отклонили.

"Амаркорд" стали отказывать даже те медучреждения, которые еще с начала года продолжали закупать у нее товары, несмотря на уголовное преследование. Речь, в частности, о "Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии", который дважды успел отдать деньги "Амаркорд" в январе-феврале 2020 года.

Отказала "Амаркорд" и "Центральная районная больница Киево-Святошинского районного совета" в сумме 1,8 млн грн.

Напомним, "Амаркорд" разоблачили на искусственном завышении цен на тендерах. Украинская фармкомпания подделывала инвойсы своего партнера - известной американской компании Boston Scientific и таким образом зарабатывала на украинском бюджете. В течение 5 лет заработок компании составил около 200 млн грн, что почти вдвое превышает реальную стоимость поставленной ею продукции. При этом DOZORRO предупреждало о рисках сотрудничества с фармкомпанией "Амаркорд".

О том, как долгие годы "Амаркорд" удавалось вводить в заблуждение американскую Boston Scientific и зарабатывать сверхприбыли на бюджетных тендерах, читайте здесь.

"Амаркорд", напомним, принадлежит родственникам бывшего председателя Верховной Рады Александра Мороза.

Украинские Национальные Новости

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