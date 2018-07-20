Скандал з побиттям учасника протесту у Франції: главу апарату Макрона допитали

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Керівник апарату президента Франції Еммануеля Макрона Патрік Строда був допитаний слідчими в четвер після того, як з'явився відеоролик про те, що один з топ-радників з безпеки в Єлисейському палаці жорстоко вдарив людину під час протесту в травні. Про це з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомляє AFP, передає УНН.

Радника з безпеки Александра Беналлу викликали на допит у п'ятницю вранці, і президентська адміністрація заявила, що його звільнять через інцидент, про який стало відомо лише цього тижня.

Так, ЗМІ оприлюднили відеокадри, на яких радник і охоронець президента в шоломі і з пов'язкою поліцейського-спецпризначенця б'є учасника першотравневої демонстрації в Парижі.

Як повідомляє euronews, Беналла вже затриманий і поміщений під варту за кількома обвинуваченнями - в тому числі "у насильстві з боку державного чиновника" і "узурпації повноважень". Йому загрожують три роки в'язниці і штраф обсягом 45 тисяч євро. Розслідування веде прокуратура Парижа.

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