Скандал с избиением участника протеста во Франции: главу аппарата Макрона допросили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Руководитель аппарата президента Франции Эммануэля Макрона Патрик Строда был допрошен следователями в четверг после того, как появился видеоролик о том, что один из топ-советников по безопасности в Елисейском дворце жестоко ударил человека во время протеста в мае. Об этом со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает AFP, передает УНН.
Советника по безопасности Александра Беналлу вызвали на допрос в пятницу утром, и президентская администрация заявила, что его уволят из-за инцидента, о котором стало известно только на этой неделе.
Так, СМИ обнародовали видеокадры, на которых советник и телохранитель президента в шлеме и с повязкой полицейского спецназа избивает участника первомайской демонстрации в Париже.
Как сообщает euronews, Беналла уже задержан и помещён под стражу по нескольким обвинениям - в том числе "в насилии со стороны государственного чиновника" и "узурпации полномочий". Ему грозят 3 года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Расследование ведет прокуратура Парижа.