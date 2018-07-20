Скандал с избиением участника протеста во Франции: главу аппарата Макрона допросили

Советника по безопасности Александра Беналлу вызвали на допрос в пятницу утром, и президентская администрация заявила, что его уволят из-за инцидента, о котором стало известно только на этой неделе.

Так, СМИ обнародовали видеокадры, на которых советник и телохранитель президента в шлеме и с повязкой полицейского спецназа избивает участника первомайской демонстрации в Париже.

Как сообщает euronews, Беналла уже задержан и помещён под стражу по нескольким обвинениям - в том числе "в насилии со стороны государственного чиновника" и "узурпации полномочий". Ему грозят 3 года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Расследование ведет прокуратура Парижа.