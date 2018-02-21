Скандал в Кабміні через лотереї: уповноваженій АМКУ погрожували НАБУ

Інцидент трапився 16 лютого під час засідання Кабміну на чолі з першим віце-прем’єром Степаном Кубівим. На порядку денному стояло питання узгодження проекту ліцензійних умов для лотерей, які розробило Міністерство фінансів України в травні минулого року.

Цей проект не підтримали в Нацбанку, Держказначействі, Державній регуляторній службі і Антимонопольному комітеті України, оскільки він передбачає монополію на ринку однієї приватної компанії “УНЛ” (Українська національна лотерея) і дискримінацію інших учасників ринку.

Нагадаємо, йдеться про компанію, в гральних закладах якої тільки за останній час зафіксовано низку інцидентів: вбивство в столиці, раптова смерть (ймовірно, від наркотичних речовин) відвідувача у Львові і затримання неадекватної людини зі шприцом у Дніпрі.

Крім того, “УНЛ” викрили в організації азартних ігор під видом лотерей і нанесенні значних збитків бюджету країни. Але порахувати точну суму збитку фіскали не змогли, оскільки “УНЛ” вдалося уникнути виконання рішення суду про проведення перевірки.

Незважаючи на це, в Кабміні з’явилися прихильники розвитку подій, при яких компанія з сумнівною репутацією, записана на тернопільського велотренера, може стати абсолютним монополістом ринку після прийняття таких ліцензійних умов.

Усім незгодним, за словами А.Загребельської, вказали на двері і пригрозили переслідуванням НАБУ.

“АМКУ готувало дослідження щодо ринку лотерей п’ять місяців. Ми вивчили його від початку до кінця. Ми виявили величезну кількість проблем, які посиляться, якщо проект ліцензійних умов ухвалять в такому вигляді. На засіданні я все це озвучила під включений мікрофон і стенограму. Це означає, що якщо ці ліцензійні умови ухвалять — а вони знищать ринок — знайти винного в цьому буде нескладно. У протоколі буде чітко вказано, що Уповноважений АМКУ про це попереджав, а його просто виставили за двері.

Я прекрасно розумію, що слова віце-прем’єра (Кубіва — ред.) про те, що він буде розбиратися з тими, хто блокує прийняття ліцензійних умов і подавати заяву в НАБУ, стосуються мене. Але адресно йому складно було це сказати під протокол, тому що це були погрози державному діячеві, з позицією якого не згоден перший віце-прем’єр. Я звернулася офіційно до Кабінету міністрів, щоб мені надали аудіозапис цього засідання”, - розповіла А.Загребельська.

Вона також додала, що зараз зацікавлені в прийнятті ліцензійних умов маніпулюють тезами про наповнення бюджету.

“Незважаючи на протест МЕРТ, АМКУ і ДРС, Мінфін заклав в бюджет на 2018 рік надходження від операторів лотерей, посилаючись на відхилений проект ліцумов. На початку 2018 року почався звичайний шантаж: якщо не приймемо ліцумови, то отримаємо в бюджеті дірку. Хто ж наважиться виступити проти надходжень до бюджету, навіть розуміючи, що вони фейкові”, — сказала А.Загребельська.

Як будуть розвиватися події далі, поки складно спрогнозувати, але варіанти є різні, уточнила А.Загребельська.

“Я нічому не здивуюся, якщо 22 лютого знову не збереться кворум АМКУ для затвердження дослідження щодо лотерей. Або „замінують“ АМКУ, щоб зірвати засідання, або усунуть мене від цього дослідження. Судячи з усього, звіту АМКУ бояться і зроблять все для того, щоб його не прийняли. І якщо потрібно буде поховати репутацію ще одного органу або державного діяча, це буде зроблено без всяких сумнівів, тому що в грі — мільярди”, - підкреслила вона.