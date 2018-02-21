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Скандал в Кабмине из-за лотерей: уполномоченной АМКУ угрожали НАБУ

Скандал в Кабмине из-за лотерей: уполномоченной АМКУ угрожали НАБУ

Киев  •  УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уполномоченной Антимонопольного комитета Украины Агие Загребельской угрожали преследованием НАБУ за отказ от согласования дискриминационных лицензионных условий для лотерей. Об этом она сообщила в комментарии УНН.

Инцидент случился 16 февраля во время заседания Кабмина во главе с первым вице-премьером Степаном Кубивым. На повестке дня стоял вопрос согласования проекта лицензионных условий для лотерей, которые разработало Министерство финансов Украины в мае прошлого года.

Этот проект не поддержали в Нацбанке, Госказначействе, Государственной регуляторной службе и Антимонопольном комитете Украины, поскольку он предполагает монополию на рынке одной частной компании “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) и дискриминацию остальных участников рынка.

Напомним, речь идет о компании, в игорных заведениях которой только за последнее время зафиксирован ряд инцидентов: убийство в столице, внезапная смерть (вероятно, от наркотических веществ) посетителя во Львове и задержание неадекватного человека со шприцом в Днепре.

Кроме того, “УНЛ” уличили в организации азартных игр под видом лотерей и нанесении значительного ущерба бюджету страны. Но посчитать точную сумму ущерба фискалы не смогли, поскольку “УНЛ” удалось избежать выполнения решения суда о проведении проверки.

Несмотря на это, в Кабмине появились сторонники развития событий, при которых компания с сомнительной репутацией, записанная на тернопольского велотренера, может стать абсолютным монополистом рынка после принятия таких лицензионных условий.

Всем несогласным, по словам А.Загребельской, указали на дверь и пригрозили преследованием НАБУ.

“АМКУ готовило исследование по рынку лотерей пять месяцев. Мы изучили его от начала до конца. Мы выявили огромное количество проблем, которые усугубятся, если проект лицензионных условий примут в таком виде. На заседании я все это озвучила под включенный микрофон и стенограмму. Это означает, что если эти лицензионные условия примут, а они уничтожат рынок — найти виновного в этом будет несложно. В протоколе будет четко указано, что Уполномоченный АМКУ об этом предупреждал, а его просто выставили за дверь.

Я прекрасно понимаю, что слова вице-премьера (Кубива — ред.) о том, что он будет разбираться с теми, кто блокирует принятие лицензионных условий и подавать заявление в НАБУ, относятся ко мне. Но адресно ему сложно было это сказать под протокол, потому что это были угрозы государственному деятелю, с позицией которого не согласен первый вице-премьер. Я обратилась официально в Кабинет министров, чтобы мне предоставили аудиозапись этого заседания”, — рассказала А.Загребельская.

Она также добавила, что сейчас заинтересованные в принятии лицензионных условий манипулируют тезисами о наполнении бюджета.

“Несмотря на протест МЭРТ, АМКУ и ГРС, Минфин заложил в бюджет на 2018 год поступления от операторов лотерей, ссылаясь на отклоненный проект лицусловий. В начале 2018 года начался обычный шантаж: если не примем лицусловия, то получим в бюджете дыру. Кто ж осмелится выступить против поступлений в бюджет, даже понимая что они фейковые”, — сказала А.Загребельская.

Как будут развиваться события дальше, пока сложно спрогнозировать, но варианты есть разные, уточнила А.Загребельская.

“Я ничему не удивлюсь, если 22 февраля опять не соберется кворум АМКУ для утверждения исследования по лотереям. Или "заминируют" АМКУ, чтоб сорвать заседание, или отстранят меня от этого исследования. Судя по всему, отчета АМКУ боятся и сделают все для того, чтобы его не приняли. И если нужно будет похоронить репутацию еще одного органа или государственного деятеля, это будет сделано без всяких сомнений, потому что в игре - миллиарды”, — подчеркнула она.

Украинские Национальные Новости

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