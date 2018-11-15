Скандал із вівцями: споживслужба зобов’язала ініціювати покращення умов для тварин в портах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зобов’язала ініціювати покращення облаштування умов для перетримки і проведення маніпуляцій із тваринами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Також Держпродспоживслужба зобов’язала керівництво Одеської регіональної служби держветсанконтролю на кордоні та транспорті ініціювати перед адміністрацією морських портів питання облаштування умов для перетримки і проведення маніпуляцій із тваринами під час імпортно-експортних операцій”, — вказано у повідомленні.
За результатами перевірки директора ДП “Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин” зобов’язано перевірити відповідність та своєчасність здійснення заходів з ідентифікації, реєстрації та переміщення повернутих тварин.
“У свою чергу Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та керівникам державних регіональних лабораторій Держпродспоживслужби дані доручення посилити контроль за проведенням усіх досліджень, передбачених міжнародними ветеринарними сертифікатами на експорт живих тварин”, — додали у прес-службі.
Нагадуємо, низку посадовців притягнуть до дисциплінарної відповідальності через скандал із вівцями, яких два тижні морили голодом в порту.