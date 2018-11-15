Скандал с овцами: потребслужба обязала инициировать улучшение условий для животных в портах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обязала инициировать улучшения обустройства условий для содержания и проведения манипуляций с животными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Также Госпотребслужба обязала руководство Одесской региональной службы госветсанконтроля на границе и транспорте инициировать перед администрацией морских портов вопросы обустройства условий для содержания и проведения манипуляций с животными во время импортно-экспортных операций”, — указано в сообщении.
По результатам проверки директора ГП “Агентство по идентификации и регистрации животных” обязано проверить соответствие и своевременность осуществления мероприятий по идентификации, регистрации и перемещении возвращенных животных.
“В свою очередь Государственному научно-исследовательскому институту по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы и руководителям государственных региональных лабораторий Госпотребслужбы даны поручения усилить контроль за проведением всех исследований, предусмотренных международными ветеринарными сертификатами на экспорт живых животных”, — добавили в пресс-службе.
Напоминаем, ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности из-за скандала с овцами, которых две недели морили голодом в порту.