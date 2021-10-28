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Скандал із киснем у Миколаєві: ОДА заявляє про поставку кисню до обласної інфекційки, головлікар спростовує інформацію

Київ • УНН

 • 41823 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В обласній державній адміністрації Миколаєва заявляють про те, що місцева влада на постійній основі постачає кисень до лікарень, де перебувають хворі на коронавірус. Проблема з нестачею може виникати лише у разі затримок самими компаніями, проте влада в таких ситуаціях вручну розподіляє кисень, що допомагає лікарням протриматися до наступних поставок. Про це журналісту УНН розповів начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Микола Безносенко.

Скандал із киснем у Миколаєві: ОДА заявляє про поставку кисню до обласної інфекційки, головлікар спростовує інформацію

Цитата

“Цього тижня у нас була поставка кисню до міської лікарні №5, де на той час перебувало близько 500 хворих. З них десь 200 потребувало кисню. І коли до нас надійшла інформація, що на ранок кисень може закінчитися, ми згуртувалися, і в оперативному порядку подивилися, де в наших лікарнях є кисень. Ми запропонували поділитися з однією умовою: щоб лікарнях, в яких ми перерозподілили кисень, не постраждав жоден пацієнт, і щоб усім вистачило кисню до наступної поставки. На цю пропозицію відгукнувся тубдиспансер, у якого забрали близько 18 балонів, обласна дитяча лікарня. Центр онкології передав два кисневі концентратори, і до ночі ми перевезли цей кисень до 5 міської лікарні, і вона допрацювала до наступної поставки, і за той період жодна людина не померла”, - розповів Безносенко.

Деталі

За словами чиновника, проблеми з постачанням кисню можуть виникати через те, що на двох заводах в Україні, які виробляють кисень, відбуваються ремонтні роботи, тому такі збої відбуваються по всій державі. У Миколаївській ОДА повідомили, що співпрацюють із компанією “Кріогенсервіс”, та з Дніпропетровським виробником кисню.

“Гроші є, на все це достатньо. Більше того, є вже виділена субвенція з держави на 22,5 млн на додаткове обладнання для встановлення альтернативного кисню. І проблеми з перебоєм постачання кисню існують по всій державі.

Жодного разу в період будь-яких складнощів не було такого, щоб кисень не надходив до хворих. І через відсутність кисню ніхто не загинув. І паніки жодної немає”, - заявляють в ОДА.

У той же час головний лікар Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова у коментарі УНН раніше розповіла, що місцева влада відмовляє у поставках кисню, що призводить до летальних випадків.

“Місцева влада причаїлася. У нас, у міській лікарні, закінчився весь кисень, і серед ночі прийняли “мудре” рішення забрати в інших “ковідних” шпиталів залишки, у когось у балонах є, у когось ще щось, що призвело до кількох десятків трупів”, - розповіла лікар.

Зазначимо, що в ОДА спростували інформацію, заявивши про те, що головлікар Федорова зверталася до місцевої влади з проханням забезпечити лікарню киснем, і до інфекційки було поставлено 200 кг кисню.

“Вчора, десь о 16:00 зателефонувала Світлана Федорова, і сказала, що у неї, можливо, до ранку може не вистачити кисню. І тоді їй було запропоновано взяти 200 кг кисню з обласної дитячої лікарні. І сьогодні вранці ми розмовляли з нею і вона сама сказала, що за день у неї в лікарні ніхто не помер”, - розповів Безносенко.

При цьому сама лікарка також спростувала цю інформацію, заявивши, що дійсно зверталася за допомогою, проте їй було відмовлено в отриманні кисню.

“Компанія, яка має привезти кисень, на нашу територію не заїжджала за розпорядженням влади. Вони зранку ще мали завезти кисень. Розпорядилися, щоб головне, Федоровій не заливати, бо менше гавкати буде. І вони возять тим лікарням, де навіть немає “ковідних” хворих. Ось 4 наша лікарня. Там планові операції дрібні, які скасовані. Там людям взагалі кисень не потрібний. Але туди о 16:00 почали зливати кисень. Повезли до 1-ї міської лікарні, це 2-а лінія "ковідних", але там хоч хворі є. І ось це все, аби не дісталося інфекційці, щоб вона менше гавкала, нехай викручується балонами”, - розповіла лікарка.

Федорова додала, що реаніматологи змушені самі їздити і заправляти балони, а в ОДА жодної реакції немає.

"Ми сидимо, чекаємо хоча б 400 кг з ранку, у нас порожні ємності. Ми тягаємо балони, ми 5 разів їздили, заправляли. Я дзвоню заступнику ОДА, він мороз включає: "А я те-се, а я не знав". Розумієте, у мене вже люди гроші перераховують на кисень. У мене є чим заплатити. Це позиція влади? Не дали мені вчора нічого. Жодного кілограма. Ось зараз у нас 16:25. Ми з 8 ранку чекаємо на кисень”, - резюмувала лікар.

Додамо

Проблема з нестачею кисню не лише у Миколаєві. У вівторок, 26 жовтня, увечері в Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського.

43 хворих довелося екстрено евакуювати. Серед евакуйованих були "важкі" пацієнти – 13 людей. Обласна влада 27 жовтня повідомляла, що на Одещині виробляють менше кисню, ніж його споживають зараз коронавірусні хворі регіони.

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