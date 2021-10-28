Скандал с кислородом в Николаеве: ОГА заявляет о поставке кислорода в областную инфекционку, главврач опровергает информацию

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“На этой неделе у нас была поставка кислорода в городскую больницу №5, где в то время находилось около 500 больных. Из них где-то 200 нуждалось в кислороде. И когда к нам поступила информация, что к утру кислород может закончиться, мы сплотились, и в оперативном порядке посмотрели, где в наших больницах есть кислород. Мы предложили поделиться с одним условием: чтобы больницах, в которых мы перераспределили кислород, не пострадал ни один пациент, и чтобы всем хватило кислорода до следующей поставки. На это предложение отозвался тубдиспансер, у которого забрали около 18 баллонов, областная детская больница. Центр онкологии передал два кислородных концентратора, и к ночи мы перевезли этот кислород в 5 городскую больницу, и она доработала до следующей поставки, и за тот период ни один человек не умер”, - рассказал Безносенко.

Детали

По словам чиновника, проблемы с поставками кислорода могут возникать из-за того, что на двух заводах в Украине, которые производят кислород, проходят ремонтные работы, поэтому такие сбои происходят по всему государству. В Николаевской ОГА сообщили, что сотрудничают с компанией “Криогенсервис”, и с Днепропетровским производителем кислорода.

“Деньги есть на все это в достаточном объеме. Более того, есть уже выделенная субвенция из государства на 22,5 млн на дополнительное оборудование для установки альтернативного кислорода. И проблемы с перебоем снабжения кислородом существуют по всему государству.

Ни разу в период каких-либо сложностей не было такого, чтобы кислород не поступал к больным. И из-за отсутствия кислорода никто не погиб. И паники никакой нет”, - заявляют в ОГА.

В то же время главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова в комментарии УНН ранее рассказала, что местная власть отказывает в снабжении кислородом, что приводит к летальным случаям.

“Местная власть затаилась. У нас в городской больнице закончился весь кислород, и среди ночи приняли “мудрое” решение забрать у других “ковидных” госпиталей остатки, у кого в баллонах есть, у кого еще что-то, что привело к нескольким десяткам трупов”, - рассказала врач.

Отметим, что в ОГА опровергли информацию, заявив о том, что главврач Федорова обращалась к местным властям с просьбой снабдить больницу кислородом, и в инфекционку было поставлено 200 кг кислорода.

“Вчера, где-то около 16:00 позвонила Светлана Федорова, и сказала, что у нее, возможно, до утра может не хватить кислорода. И тогда ей было предложено взять 200 кг кислорода в областной детской больнице. И сегодня утром мы разговаривали с ней, и она сама сказала, что через день у нее в больнице никто не умер”, - рассказал Безносенко.

При этом, сама врач также опровергла данную информацию, заявив, что действительно обращалась за помощью, однако ей было отказано в получении кислорода.

“Компания, которая должна привезти кислород, на нашу территорию не заезжала по распоряжению властей. Они с утра еще должны были завести кислород. Распорядились, чтоб главное, Федоровой не заливать, потому что меньше гавкать будет. И они возят по тем больницам, где даже нет “ковидны”х больных. Вот 4-я наша больница. Там плановые операции мелкие, которые отменены. Там людям вообще кислород не нужен. Но туда вот в 16:00 начали сливать кислород. Повезли в 1ю городскую больницу, это 2-я линия “ковидных”, но там хоть больные есть. И вот это все, лишь бы не досталось инфекционке, чтобы она меньше гавкала, пусть выкручивается баллонами”, - рассказала врач.

Федорова добавила, что реаниматологи вынуждены сами ездить, и заправлять баллоны, а в ОГА никакой реакции нет.

“Мы сидим, ждем хотя бы 400 кг с утра, у нас пустые емкости. Мы таскаем баллоны, мы 5 раз ездили, заправляли. Я звоню заместителю ОГА, он мороз включает: “А я то вот, а я не знал”. Понимаете, у меня уже люди деньги перечисляют на кислород. У меня есть, чем заплатить. Это позиция властей? Не дали мне вчера ничего. Ни одного килограмма. Вот сейчас у нас 16:25. Мы с 8 утра ждем кислород”, - резюмировала врач.

Добавим

Проблема с нехваткой кислорода не только в Николаеве. Во вторник, 26 октября, вечером в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского.



43 больных пришлось экстренно эвакуировать. Среди эвакуированных были "тяжелые" пациенты – 13 человек. Областная власть 27 октября сообщала, что в Одесской области производят меньше кислорода, чем его потребляют сейчас коронавирусные больные региона.