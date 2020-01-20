Скалецька заявила, що благодійних внесків у лікарні не буде

"Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть. Оскільки заклади, крім контракту з НСЗУ, отримують можливість отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету, від страхових компаній. Місцевий бюджет може створити місцеві програми щодо тих чи інших захворюваннь. Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі достатньо багато. Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде. Якщо такі речі будуть, для цього є гаряча лінія 1677, за якою ми будемо збирати такі скарги", - розповіла Скалецька.

Вона також зазначила, що є кілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги, і міністерство може вже з квітня приєднатись до експертних обговорень з цього приводу.

"Робота над законопроектами ведеться більше в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов'язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги. Але сьогодні ми такі рішення не готуємо, у нас є важливіші питання, як правильно запустити з 1 квітня другу ланку. Також цього року ми розраховуємо, що будемо мати широке обговорення підготовки законопроекту моделі страхового медичного забезпечення, яке дасть можливість дофінансувати надання медичної допомоги. На сьогодні є різні думки, як це зробити, поки у нас немає робочої групи. Можливо, після 1 квітня ми приєднаємося до експертних обговорень", - додала міністр.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року фінансування будуть отримувати ті лікарні, що мають необхідне обладнання та можуть надати необхідну послугу, у той час як інші – перепрофілюють.



