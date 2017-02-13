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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СК РФ звинуватив українську сторону в обстрілах з "Точки-У" на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ заявив про докази застосування на Донбасі "Точки-У", яку, за версією російського слідства, нібито використала українська сторона, передає УНН з посиланням на прес-службу СК Росії.

СК РФ звинуватив українську сторону в обстрілах з "Точки-У" на Донбасі

"Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії в рамках розслідування кримінальної справи про події на сході України оперативним шляхом отримані і процесуально зафіксовані незаперечні докази застосування Збройними силами України зброї масового ураження - тактичних ракетних комплексів "Точка-У" - проти мирного населення під час збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні

У СК РФ заявили, що російські слідчі процесуально закріпили "докази застосування українськими військовими ракетних комплексів "Точка-У" по населених пунктах Луганської області: у місті Луганську, у селах Новосвітлівка і Тернове, в Краснодонському районі, у місті Ровеньки, у селищі Ювілейному міста Луганська".

"Слідчим комітетом Російської Федерації в тісній взаємодії з оперативними службами триває робота з встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочинів проти мирних громадян на території сходу України, незалежно від періоду їх здійснення", - додали у СК Росії.

Нагадаємо, СК РФ порушив справу проти військових ЗСУ і Нацгвардії через обстріли на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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