СК РФ звинуватив українську сторону в обстрілах з "Точки-У" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ заявив про докази застосування на Донбасі "Точки-У", яку, за версією російського слідства, нібито використала українська сторона, передає УНН з посиланням на прес-службу СК Росії.
"Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії в рамках розслідування кримінальної справи про події на сході України оперативним шляхом отримані і процесуально зафіксовані незаперечні докази застосування Збройними силами України зброї масового ураження - тактичних ракетних комплексів "Точка-У" - проти мирного населення під час збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні
У СК РФ заявили, що російські слідчі процесуально закріпили "докази застосування українськими військовими ракетних комплексів "Точка-У" по населених пунктах Луганської області: у місті Луганську, у селах Новосвітлівка і Тернове, в Краснодонському районі, у місті Ровеньки, у селищі Ювілейному міста Луганська".
"Слідчим комітетом Російської Федерації в тісній взаємодії з оперативними службами триває робота з встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочинів проти мирних громадян на території сходу України, незалежно від періоду їх здійснення", - додали у СК Росії.
Нагадаємо, СК РФ порушив справу проти військових ЗСУ і Нацгвардії через обстріли на Донбасі.