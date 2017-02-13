СК РФ обвинил украинскую сторону в обстрелах из "Точки-У" на Донбассе

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России в рамках расследования уголовного дела о событиях на востоке Украины оперативным путем получены и процессуально зафиксированы неоспоримые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения - тактических ракетных комплексов "Точка-у" - против мирного населения во время вооруженного конфликта ", - говорится в сообщении

В СК РФ заявили, что российские следователи процессуально закрепили "доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов" Точка-У "по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска ".

"Следственным комитетом Российской Федерации в тесном взаимодействии с оперативными службами ведется работа по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений против мирных граждан на территории востока Украины, независимо от периода их осуществления", - добавили в СК России.

Напомним, СК РФ возбудил дело против военных ВСУ и Нацгвардии из-за обстрелов на Донбассе .