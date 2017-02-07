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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СК РФ знову порушив справу проти військових ЗСУ і Нацгвардії через обстріли на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ знову порушив справу проти військовослужбовців Збройних сил України і Нацгвардії через обстріли на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.

СК РФ знову порушив справу проти військових ЗСУ і Нацгвардії через обстріли на Донбасі

За версією російських слідчих, у період з 4 по 6 лютого поточного року "особами з числа військовослужбовців Збройних сил України та Нацгвардії України на території Донецької області проведені численні артилерійські обстріли, в результаті яких пошкоджені десятки житлових будинків і адміністративних будівель, а також лінії електропередач і залізничний рухомий склад".

"За цим фактом управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни ГСУ СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СК РФ порушив справу через обстріл Донецька, Ясинуватої та Макіївки.

Українські Національні Новини

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