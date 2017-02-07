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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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СК РФ снова возбудил дело против военных ВСУ и Нацгвардии из-за обстрелов на Донбассе

Киев • УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Следственный комитет РФ вновь возбудил дело против военнослужащих Вооруженных сил Украины и Нацгвардии из-за обстрелов на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

СК РФ снова возбудил дело против военных ВСУ и Нацгвардии из-за обстрелов на Донбассе

По версии российских следователей, в период с 4 по 6 февраля текущего года "лицами из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и Нацгвардии Украины на территории Донецкой области проведены многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав".

"По данному факту управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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