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СК РФ заочно пред’явив звинувачення двом українським комбатам

СК РФ заочно пред’явив звинувачення двом українським комбатам

Київ • УНН

 • 11789 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Слідчий Комітет Російської Федерації заочно пред’явив звинувачення у використанні заборонених засобів і методів ведення війни двом командирам підрозділів Збройних сил України, повідомляє офіційний сайт СК РФ, передає УНН.

"Військовослужбовцям Юшко і Власенко слідчими заочно пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)",- йдеться у повідомленні.

На думку російських слідчих українські військові 26 травня 2015 року та 15 червня 2016 року брали участь у проведенні артилерійських обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури і мирного населення на південному сході України.

"В даний час слідством отримані дані про причетність до цього злочину (артилерійського обстрілу 15 червня 2016 року Красногорівки і Старомихайлівки Донецької області – ред) командира 46 окремого батальйону спеціального призначення 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковника В'ячеслава Власенко. Також фігурантом цієї кримінальної справи є командир 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Василь Зубанич",- уточнили у відомстві.

У Слідчому комітеті зазначили, що зібрали 5330 томів кримінальної справи, які містять докази вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів українськими військовими проти мирного населення.

Як повдіомляв УНН, у СК РФ повідомили про звільнення затриманого в Україні росіянина.

Українські Національні Новини

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