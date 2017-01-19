СК РФ заочно пред’явив звинувачення двом українським комбатам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Слідчий Комітет Російської Федерації заочно пред’явив звинувачення у використанні заборонених засобів і методів ведення війни двом командирам підрозділів Збройних сил України, повідомляє офіційний сайт СК РФ, передає УНН.
"Військовослужбовцям Юшко і Власенко слідчими заочно пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)",- йдеться у повідомленні.
На думку російських слідчих українські військові 26 травня 2015 року та 15 червня 2016 року брали участь у проведенні артилерійських обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури і мирного населення на південному сході України.
"В даний час слідством отримані дані про причетність до цього злочину (артилерійського обстрілу 15 червня 2016 року Красногорівки і Старомихайлівки Донецької області – ред) командира 46 окремого батальйону спеціального призначення 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковника В'ячеслава Власенко. Також фігурантом цієї кримінальної справи є командир 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Василь Зубанич",- уточнили у відомстві.
У Слідчому комітеті зазначили, що зібрали 5330 томів кримінальної справи, які містять докази вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів українськими військовими проти мирного населення.
Як повдіомляв УНН, у СК РФ повідомили про звільнення затриманого в Україні росіянина.