СК РФ заочно предъявил обвинения двум украинским комбатам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Следственный Комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения в использовании запрещенных средств и методов ведения войны двум командирам подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает официальный сайт СК РФ, передает УНН.
"Военнослужащим Юшко и Власенко следователями заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
По мнению российских следователей украинские военные 26 мая 2015 года и 15 июня 2016 года участвовали в проведении артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения на юго-востоке Украины.
"В настоящее время следствием получены данные о причастности к этому преступлению (артиллерийского обстрела 15 июня 2016 года Красногоровки и Старомихайловки Донецкой области - ред) командира 46 отдельного батальона специального назначения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковника Вячеслава Власенко. Также фигурантом этого уголовного дела является командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Василий Зубанич ", - уточнили в ведомстве.
В Следственном комитете отметили, что собрали 5330 томов уголовного дела, содержащие доказательства совершения тяжких и особо тяжких преступлений украинскими военными против мирного населения.
Как сообщал УНН, в СК РФ сообщили об освобождении задержанного в Украине россиянина .