СК РФ вирішив перевіряти деталі розстрілу останнього російського імператора з допомогою 3D-моделей

Як розповіла Молодцова в інтерв’ю “Известиям”, на підставі численних експертиз слідство дійшло висновку, що останки належать Миколі II, його сім’ї та особам з їх оточення. “Тим не менше ми продовжуємо збирати матеріали і проводити усі необхідні судові експертизи, щоб виключити найменші сумніви, — сказала слідчий. — Наприклад, зараз експерти пропонують виготовити 3D-модель капелюху, який був на голові Миколи Олександровича в момент його поранення в Японії”.

Він зберігається в Ермітажі. Тривимірні копії капелюху і черепа, ідентифікованого як Микола Романов, можна буде зіставити і оцінити, чи збігаються пошкодження на головному уборі і виявлені поранення на черепі, пояснила Молодцова. Ці загоєні рани були виявлені на правій половині зводу черепа в ході антропологічної експертизи. За формою, розташуванню і механізмом виникнення вони схожі з описом пошкоджень на голові Миколи II.

Також слідство вивчило 3D-модель штучної щелепи, виявленої в 1918 році в будинку Іпатьєва після розстрілу. Експертиза на виключає, що вона належала лейб-медику Євгену Боткіну.

Слідчим вдалося встановити деяких учасників розстрілу. “Робота в цьому напрямку триває. Після завершення всіх експертиз за сукупністю буде прийнято процесуальне рішення і надана правова оцінка”, — сказала слідчий. Вона зазначила, що пошук матеріалів по цій кримінальній справі — дуже трудомісткий процес, так як джерела доводиться збирати по всьому світу.

Слідчі перевіряють усі версії вбивства Романових, в тому числі висунуті в ЗМІ. За словами Молодцовой, слідство відтворило обставини і обстановку в підвалі Іпатіївського будинку, де був розстріляний Микола II з сім’єю. Це спростувало доводи про те, що в такій маленькій кімнаті могли перебувати 11 осіб і учасники розстрілу. “Інший слідчий експеримент спростував версію про те, що тіла вбитих знищили з використанням сірчаної кислоти і вогню”, — додала слідчий. Вона пояснила, що нанесення на біологічні тканини концентрованої сірчаної кислоти уповільнює процес їх подальшого спалення.

Раніше, Генпрокуратура Росії назвала причину загибелі групи Дятлова.