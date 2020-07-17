СК РФ решил проверять детали расстрела последнего российского императора с помощью 3D-моделей

Как рассказала Молодцова в интервью “Известиям”, на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения. “Тем не менее мы продолжаем собирать материалы и проводить все необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения, — сказала следователь. — К примеру, сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии”.

Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Николай Романов, можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе, пояснила Молодцова. Эти зажившие раны были обнаружены на правой половине свода черепа в ходе антропологической экспертизы. По форме, расположению и механизму возникновения они сходны с описанием повреждений на голове Николая II.

Также следствие изучило 3D-модель искусственной челюсти, обнаруженной в 1918 году в доме Ипатьева после расстрела. Экспертиза на исключает, что она принадлежала лейб-медику Евгению Боткину.

Следователям удалось установить некоторых участников расстрела. “Работа в этом направлении продолжается. После завершения всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка”, — сказала следователь. Она отметила, что поиск материалов по этому уголовному делу — очень трудоемкий процесс, так как источники приходится собирать по всему миру.

Следователи проверяют все версии убийства Романовых, в том числе выдвинутые в СМИ. По словам Молодцовой, следствие воспроизвело обстоятельства и обстановку в подвале Ипатьевского дома, где был расстрелян Николай II с семьей. Это опровергло доводы о том, что в такой маленькой комнате могли находиться 11 человек и участники расстрела. “Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня”, — добавила следователь. Она пояснила, что нанесение на биологические ткани концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения.

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