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СК РФ відкрив чергові кримінальні справи щодо обстрілів на Донбасі

СК РФ відкрив чергові кримінальні справи щодо обстрілів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Слідчий комітет Росії відкрив чергові кримінальні справи через обстріли на Донбасі, у яких російське відомство звинуватило українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.

За даними російського слідства, в серпні-грудні 2015 українські військові здійснили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури.

Крім того, за версією російських слідчих, 14 серпня 2015 року, командир полку спеціального призначення, разом з іншими військовослужбовцями здійснив прицільний артилерійський обстріл міста Донецька.

Вказано, що за цим фактом у СК Росії “порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)”.

Крім того, за аналогічною статтею Кримінального кодексу порушено кримінальну справу проти військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України в зв'язку з недавніми артилерійськими обстрілами, а саме у період з 11 по 23 березня. 

Як повідомляв УНН, СК РФ відкрив чергову справу щодо обстрілів на Донбасі.

Українські Національні Новини

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