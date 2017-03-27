СК РФ открыл очередные уголовные дела в отношении обстрелов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Следственный комитет России открыл очередные уголовные дела из-за обстрелов на Донбассе, в которых российское ведомство обвинило украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
По данным российского следствия, в августе-декабре 2015 украинские военные осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, по версии российских следователей, 14 августа 2015, командир полка специального назначения, вместе с другими военнослужащими совершил прицельный артиллерийский обстрел города Донецка.
Указано, что по данному факту в СК России "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".
Кроме того, по аналогичной статье Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело против военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины в связи с недавними артиллерийскими обстрелами, а именно в период с 11 по 23 марта.
Как сообщал УНН, СК РФ открыл очередное дело по обстрелов на Донбассе .