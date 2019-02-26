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СК РФ порушив справу через підрив на міні автобуса з цивільними на Донбасі

СК РФ порушив справу через підрив на міні автобуса з цивільними на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через "підрив на міні автобуса з цивільними особами" на Донбасі. Про це повідомила у вівторок прес-служба СК РФ, передає УНН.

"За цим фактом ГСУ СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ ("Жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації")", - повідомили у СК РФ.

У СК РФ звинуватили українську сторону у замінуванні розділового газону автодороги Н-20 "Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь" перед КПВВ "Оленівка" на тимчасово окупованій території.

За даними російського відомства, 23 лютого 2019 року по цій ділянці автодороги рухався мікроавтобус з цивільними особами. І при перетині нейтральної зони у напрямку від підконтрольного населеного пункту Новотроїцьке до Оленівки на непідконтрольній українському урядові території, "транспортний засіб виїхав на розділовий газон дороги, де стався підрив замінованого боєприпасу".

"32-річний водій транспортного засобу загинув на місці, ще двоє пасажирів - 85-річна жінка і 59-річний чоловік отримали поранення, від яких жінка пізніше померла", - вказали у СК РФ.

Нагадаємо, СК РФ порушив кримінальну справу через "яєчну атаку" під генконсульством у Харкові.

Українські Національні Новини

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