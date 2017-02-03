СК РФ порушив ще одну справу через обстріл Донецька, Ясинуватої та Макіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Слідчий комітет РФ порушив справу через артилерійський обстріл районів Донецька, а також Ясинуватої та Макіївки, у яких російське відомство звинуватило українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
Як зазначають у СК РФ, з 1 до 3 лютого 2017 року українські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл з важких видів озброєння кількох районів міста Донецька, а також населених пунктів Ясинувата і Макіївка.
“У результаті троє місцевих жителів загинули, ще 15 були госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями. Крім того, пошкоджено не менше 60 житлових будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні російського відомства.
Справу порушено за ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).
Нагадаємо, 31 січня СК РФ порушив справу через обстріл окупованих Донецька та Макіївки.