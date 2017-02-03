СК РФ возбудил еще одно дело из-за обстрела Донецка, Ясиноватой и Макеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Следственный комитет РФ возбудил дело из-за артиллерийского обстрела районов Донецка, а также Ясиноватой и Макеевки, в которых российское ведомство обвинило украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Как отмечают в СК РФ, с 1 до 3 февраля 2017 года украинские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов города Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка.
"В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждены не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении российского ведомства.
Дело возбуждено по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Напомним, 31 января СК РФ возбудил дело из-за обстрела оккупированных Донецка и Макеевки.