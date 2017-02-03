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СК РФ возбудил еще одно дело из-за обстрела Донецка, Ясиноватой и Макеевки

Киев • УНН

 • 8276 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Следственный комитет РФ возбудил дело из-за артиллерийского обстрела районов Донецка, а также Ясиноватой и Макеевки, в которых российское ведомство обвинило украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

СК РФ возбудил еще одно дело из-за обстрела Донецка, Ясиноватой и Макеевки

Как отмечают в СК РФ, с 1 до 3 февраля 2017 года украинские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов города Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка.

"В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждены не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении российского ведомства.

Дело возбуждено по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Напомним, 31 января СК РФ возбудил дело из-за обстрела оккупированных Донецка и Макеевки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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