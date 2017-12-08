СК РФ порушив чергову справу проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу в зв'язку з обстрілами на Донбасі, в яких російське відомство звинувачує українських військових. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СК РФ.
"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що йдеться про осбтріл 5 грудня 2017 року приблизно о 10 годині.
Як повідомляв УНН, СК РФ порушив кримінальну справу проти екс-міністра оборони України.