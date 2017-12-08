СК РФ возбудил очередное дело против украинских военных

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь идет о осбтреле 5 декабря 2017 примерно в 10:00.

Как сообщал УНН, СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины.