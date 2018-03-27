СК пред'явив звинувачення затриманим у справі про пожежу в Кемерово

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко заявила, що на даний момент пред’явлені звинувачення п’ятьом затриманим у справі про пожежу в ТЦ “Зимова вишня” в Кемерово. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

“Слідчий комітет Російської Федерації продовжує встановлювати всіх причетних до трагедії, що сталася в торговому центрі в Кемерово. На даний момент вже пред’явлено звинувачення п’ятьом затриманим”, — сказала Петренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін дозволив пожежникам перевіряти навчальні заклади та ТРЦ

Нагадаємо, 25 березня в торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово сталася велика пожежа. В результаті події, за останніми даними, загинули 64 людини, у тому числі 41 дитина. Впізнано 25 загиблих.

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