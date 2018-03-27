СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово

“Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пяти задержанным”, — сказала Петренко.

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Напомним, 25 марта в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших.