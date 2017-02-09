Ситуацію із закупівлями дизпалива на потреби “Укрзалізниці” стабілізовано - В.Балчун
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун оприлюднив графік закупівель дизпального на потреби підприємства та динаміку зміни його вартості. За його словами ситуацію із закупівлями ДП наразі стабілізовано, і УЗ більше не бере пальне у борг. Про це він повідомили на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Очевидно, що ринок нафтопродуктів знаходиться в постійній динаміці. Проте "Укрзалізниця“ з початку роботи нашої команди зберігає тенденцію купувати дизель нижче середньоринкових цін. Орієнтуємося на дані Держзовнішінформу при оцінці.
Звісно моніторимо й інші джерела, проте "Укрзалізниця“ має тривалий досвід роботи саме з цією експертною організацією, що було погоджено вищими державними органами влади. І ще трохи позитиву на цю тему. Ситуацію із закупівлями стабілізовано: не беремо в борг, як це було у 2016 році, більше того, у січні ми повернули всі взяті нами раніше позики”, — написав він.
За словами В.Балчуна, УЗ вже провела 9 тендерів на закупівлю дизпального у 2017 році й уклала 5 договорів з постачальником, решта — в роботі.
“Знаходимося за крок від запровадження "формули“. Поставки диверсифіковано, вже як мінімум змагаються три різних постачальника. Впродовж найближчого часу плануємо запровадити альтернативні тендерам форми закупівель: від українського виробника, за рамковими угодами тощо”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG та “Укрзалізниця” дійшли компромісу щодо поставок дизпалива.
Так, в УЗ повідомили, що за контрактами WOG купують пальне нижче ринкової вартості.