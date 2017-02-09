Ситуация с закупками дизтоплива на нужды "Укрзализныци" стабилизирована - В.Балчун

"Очевидно, что рынок нефтепродуктов находится в постоянной динамике. Однако "Укрзализныця" с начала работы нашей команды сохраняет тенденцию покупать дизель ниже среднерыночных цен. Ориентируемся на данные Госвнешинформа при оценке.

Конечно мониторим и другие источники, однако "Укрзализныця" имеет длительный опыт работы именно с этой экспертной организацией, что было согласовано высшими государственными органами власти. И еще немного позитива на эту тему. Ситуация с закупками стабилизирована: не принимаем в долг, как это было в 2016 году, более того, в январе мы вернули все взятые нами ранее займы", - написал он.

По словам В.Балчуна, УЗ уже провела 9 тендеров на закупку дизтоплива в 2017 году и заключила 5 договоров с поставщиком, остальные - в работе.

"Находимся в шаге от внедрения "формулы". Поставки диверсифицированы, уже как минимум соревнуются три различных поставщика. В течение ближайшего времени планируем ввести альтернативные тендерам формы закупок от украинского производителя, по рамочным соглашениям и т.д.", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставок дизтоплива.

Так, в УЗ сообщили, что по контрактам WOG покупают топливо ниже рыночной стоимости.